Inter dhe Newcastle monitorojnë Modric

Interi dhe Newcastle kërkojnë shërbimet e Luka Modric.

Luka Modric mund të largohet nga Real Madrid këtë verë, përcjell lajmi.net.

Kroati ka kontratë me ‘Mbretërit’ deri në qershor të këtij viti dhe rinovimi mund të mos ndodh.

Sipas raportimit të ‘El Nacional’, mesfushori ka dy oferta për t’u larguar nga ‘Santiago Bernabeu’.

Interi dhe Newcastle janë skuadrat që i kushtojnë vëmendje veteranit dhe përpiqen ta joshin atë nga La Liga.

Mbetet të shihet nëse 37 vjeçari do ndryshojë ambient, apo do vazhdojë me Realin./Lajmi.net/