Inter dhe Lazio shqyrtojnë mundësinë e transferimit të Mertens

Dries Mertens ka refuzuar ofertën e Napoli për rinovim kontrate dhe tashmë është lojtar i lirë.

Ylli belg nuk është gati për pensionimin ndonëse u largua nga Napoli, prandaj është i hapur të shqyrtojë të gjitha ofertat që shkojnë drejt tij.

Mediat italiane tani raportojnë për një interesim nga ana e Inter dhe Lazio, përcjell lajmi.net.

35 vjeçari ka bërë të ditur se preferon të luajë edhe një sezon par a pensionimit. Oferta prej 2.4 milionë euro për sezon nuk e bindi të qëndronte te Napoli.

Lojtari paraprakisht kishte një kontratë që i siguronte 4.5 milionë euro për sezon.

Inter dhe Lazio besojnë se mund të afrohen më shumë me kërkesat e lojtarit. Mbetet të shihet se cila skuadër do të jetë më konkrete në raport me sulmuesin belg. /Lajmi.net/