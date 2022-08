Inter arrin marrëveshje për shkëputjen e kontratës me Alexis Sanchez – Marseille fërkon duart Alexis Sanchez do të largohet nga Inter. Raportime të Fabrizio Romano bëjnë të ditur se skuadra e Inter ka arritur marrëveshje në parim me Alexis Sanchez, për shkëputjen e kontratës, përcjell lajmi.net. Palët do të ndajnë rrugët sipas marrëveshjes që futet në zbatim me efekt të menjëhershëm. Tani kanë mbetur edhe detajet e fundit për…