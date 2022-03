Inter, Ajax dhe Sevilla pas Luis Suarez

Kontrata e Luis Suarez me Ateltico Madrid skadon në qershor dhe atij ende nuk i është ofruar një kontratë të re në ‘Wanda Metropolitano’.

Nëse nuk arrihet marrëveshje me ekipin e Diego Simeone ai mund të largohet, përcjell lajmi.net.

Ai vazhdon të jetë shumë i kërkuar dhe ndër ekipet që e duan Suarez në radhët e tyre janë Interi, Ajax dhe Sevilla.

Mbetet të shihet nëse lojtari do të vazhdojë edhe më tej me ‘Rojiblancos’ apo do kalojë në njërin nga ekipet e interesuara për të. /Lajmi.net/