“Inteligjenca ruse po sulmon vaksinat tona!”, SHBA akuzë ndaj Moskës për Sputnik V

Për Uashingtonin, arsyeja duhet të gjendet në fushatën dezinformuese të orkestruar nga inteligjenca ruse, shkruan ilgiornale.it

Sipas raporteve nga Wall Street Journal, shërbimet ruse kanë organizuar një përpjekje ‘djallëzore’ për të vënë në dyshim sigurinë dhe zhvillimin e vaksinave perëndimore, kryesisht atë Pfizer-BioNTech. Dhe ata e kanë bërë atë për disa muaj, përmes shpërndarjes në internet të botimeve të ndryshme.

Dezinformimi i pretenduar rus

Janë zyrtarët e Qendrës Globale të Angazhimit të Departamentit të Shtetit, një organ amerikan që kontrollon veprimtaritë dezinformuese të vendeve të huaja, të cilët kanë identifikuar katër letra të dyshimta.

Tekstet do të ishin botuar në faqet ad hoc, të cilat – përsëri sipas rrëfimit WSJ – do të shërbenin si një bazë për qarkullimin e rrëfimeve të rreme, të amplifikuara në një moment të dytë nga media ruse dhe ndërkombëtare. Përveç tyre, një numër i mirë i llogarive në Twitter të lidhura me qeverinë ruse, si dhe media shtetërore, kanë transmetuar lajme që synojnë diskreditimin e vaksinës Pfizer.

Një tjetër sulm ndaj Moskës

Gazeta amerikane i kërkoi Moskës një shpjegim. Zëdhënësi i Kremlinit Dmitry Peskov mohoi versionin amerikan. Agjencitë ruse të inteligjencës nuk po orkestrojnë asnjë propagandë shpifjeje që synon Serinë Perëndimore. “Shërbimet sekrete ruse nuk kanë asnjë lidhje me kritikat ndaj vaksinave.

Nëse do të konsideronim çdo botim negativ kundër vaksinës Sputnik V si rezultat i përpjekjeve të inteligjencës amerikane, atëherë do të çmendeshim sepse i shohim çdo ditë, çdo orë dhe në të gjitha mediat anglo-saksone “, u shpjegoi vetë Peskov gazetarëve të WSJ .

Në vend që të kontaktojnë më studiuesit rusë, në mënyrë që të krijoni një ‘front të bashkuar’ kundër Sars-CoV-2 duke pasur vaksina për të gjithë, shtetet e tjera po preferojnë të besojnë hipoteza shumë të rrezikshme. Në një kohë të tillë, kjo nuk është klima që i duhet njerëzimit.