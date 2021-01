Intelektualit nga Drenoci i mbetet peng që nuk kandidoi për deputet me Vetëvendosjen

Krasniqi në emisionin #gjesi e ka pranuar se deklarata e tij ka bërë bujë.

“Unë kam dal vetë jam revoltu, pastaj kjo ka bërë bujë”, thotë ai, duke shtuar se Malisheva është vend i patriotizmit.

Për cilën parti do të votoni më 14 shkurt? PDK LDK LVV AAK NISMA Rezultatet Votoni

“Malisheva është vend i patriotizmit, nuk është i intelektualizmit”, shton ai.

Ai ka thënë se vatër e intelektualizmit është Gjakova.

Krasniqit i ka mbetur peng që nuk është futur në listën e Vetëvendosjes për deputet.

“Kam pas dëshirë me hi në listë të VV-së, arsyeja me i marrë 43 mijë vota e jo me mbet në prag. Ka shku me vonesë kërkesa ime, ka qenë një gjigant i veprimtarisë kombëtare, Gani Krasniqi. Nëse edhe Albini dështon do të jemi në një situatë që dot ë pasojë me eksod do të boshatiset e tërë Kosova”, tha ai.