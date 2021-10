Instituti NGN organizon takim lidhur me bashkëpunimin me SCTE për industrinë e së ardhmes

Instituti “Next Gen Network” do të mbajë një eveniment sonte në Prishtinë me fillim nga ora 16:30 ku do të shpalosen detaje rreth bashkëpunimit të këtij instituti me organizatën ndërkombëtare “The SCTE® (Society for Broadband Professionals)”.

Qëllimi i këtij bashkëpunimi do të jetë rritje e standardit të inxhinierisë së brezit të gjerë në industrinë e telekomunikacionit.

Përmes pjesëmarrjes në këtë eveniment ku do të ketë edhe bashkëbisedime krijohet mundësia për informim rreth hapave që po i ndërmerr NGN sa i përket industrisë së gjeneratës së ardhshme.

Evenimenti fillon nga ora 16:30 deri në 19:00 dhe mbahet në “The White Tree”

Ky është njoftimi i plotë nga NGN:

Kemi nderin të ju ftojmë në evenimentin e Next Gen Network Institute (NGN) i cili do të mbahet në lokacionin The White Tree (në Prishtinë) me datë 27.10.2021 në orën 16:30, me qëllim të shpalosjes së detajeve rreth bashkëpunimit të NGN me organizatën ndërkombëtare The SCTE® (Society for Broadband Professionals) qëllimi i të cilit është të rrisë standardin e inxhinierisë së brezit të gjerë në industrinë e telekomunikacionit.

Përmes pjesëmarrjes do të kemi mundësinë të bashkëbisedimit dhe ndarjes së eksperiencave sa i përket industrisë së gjeneratës së ardhëshme (next generation industry), hapat të cilat NGN së bashku me bashkëpunëtorët po i ndërmarrim në këtë drejtim si dhe të njoftojmë përfaqësuesit e SCTE®.

Lokacioni: The White Tree

Data: 27.10.2021

Ora: 16:30 – 19:00

Prezenca juaj do të na nderonte! Ju lutem na konfirmoni pjesëmarrjen.