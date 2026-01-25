Instituti Hidrometeorologjik i reagon komunës së Prishtinës për paralajmërimin për erëra të forta

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka reaguar pas njoftimit të djeshëm të Komunës së Prishtinës për erëra të forta. Në reagim thuhet se ky njoftim i publikuar nga Komuna e Prishtinës përmes Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca nuk është mbështetur në parashikimin e motit nga IHMK. “Parashikimin e IHMK për datat 24 dhe 25 Janar 2026…

25/01/2026 14:43

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka reaguar pas njoftimit të djeshëm të Komunës së Prishtinës për erëra të forta.

Në reagim thuhet se ky njoftim i publikuar nga Komuna e Prishtinës përmes Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca nuk është mbështetur në parashikimin e motit nga IHMK.

“Parashikimin e IHMK për datat 24 dhe 25 Janar 2026 e gjeni të publikuar në fb të IHMK dhe nuk është dhënë ky njoftim për rreziqe nga erërat”, thuhet në reagim.

