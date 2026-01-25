Instituti Hidrometeorologjik i reagon komunës së Prishtinës për paralajmërimin për erëra të forta
Lajme
Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës ka reaguar pas njoftimit të djeshëm të Komunës së Prishtinës për erëra të forta.
Në reagim thuhet se ky njoftim i publikuar nga Komuna e Prishtinës përmes Drejtorisë për Siguri dhe Emërgjenca nuk është mbështetur në parashikimin e motit nga IHMK.
“Parashikimin e IHMK për datat 24 dhe 25 Janar 2026 e gjeni të publikuar në fb të IHMK dhe nuk është dhënë ky njoftim për rreziqe nga erërat”, thuhet në reagim.