Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës paralajmëron për përmbytje dhe vërshime

Situatë e tillë me reshje, parashikohet të mbajë edhe gjatë ditëve në vijim.

Instituti Hidrometeorologjik i Kosovës njofton se duke filluar nga nesër, pritet që të ketë reshje në intervale të ndryshme duke përfshi pjesën më të madhe të vendit.

“Në disa zona ato do të jenë më intensive të cilat mund të krijojnë vërshime të shpejta, të karakterit lokal, sidomos në lumenjtë me karakter të rrëkeve, të cilat zbresin prej viseve malore, ku si pasojë do të ketë tejkalim të kapaciteteve transportuese të tyre dhe mundësi të paraqitjes së vështirësive në sistemet e kanalizimeve, shembje të dheut, probleme në komunikacion, bujqësi etj”, thuhet në njoftim.