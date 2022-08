​Instituti gjerman: Kriza e mungesës së fuqisë punëtore ka arritur kulmin

Kriza me mungesën e fuqisë punëtore të kualifikuar ka arritur kulmin e saj në Gjermani dhe pothuajse gjysma e kompanive gjermane janë të prekura nga mungesa e specialistëve, njoftoi sot Instituti për Kërkime Ekonomike Ifo me seli në Munih.

“Në korrik, 49.7 për qind e kompanive të anketuara thanë se ishin të prekur nga mungesa e fuqisë punëtore,” tha instituti Ifo nga Universiteti i Munihut. Kjo është më e shumta që nga viti 2009, kur ky institut po kryen këtë lloj ekzaminimi.

Mungesa e punëtorëve, sipas informacioneve nga sipërmarrësit, ul efikasitetin e kompanive dhe të hyrat.

“Gjithnjë e më shumë kompani duhet të kufizojnë operacionet e tyre sepse thjesht nuk kanë staf të mjaftueshëm,” tha Stefan Sauer nga Ifo.

Sipas vlerësimeve të ekspertëve, ky problem mund të përkeqësohet edhe më shumë në periudhën afatmesme dhe afatgjatë.

Mungesa më e madhe e punëtorëve është shënuar në industrinë e shërbimeve, me rreth 64 për qind të kompanive hoteliere dhe hoteliere të prekura. Situata është e ngjashme në transportin dhe transportin e mallrave.

Në sektorin e industrisë përpunuese, industria e përpunimit të ushqimit është më e prekura. Në sektorin e ndërtimit, 39.3 kompani ankohen për mungesë të punëtorëve dhe numri do të ishte më i madh nëse kompanitë e ndërtimit do të mund të operonin me kapacitet të plotë, gjë që aktualisht nuk ndodh për shkak të mungesës së materialeve.

Tradicionalisht, ka ende mungesë ekspertësh në industrinë e IT dhe në industrinë e automobilave, si dhe në kujdesin shëndetësor.

Problem shtesë është mungesa e nxënësve në shkollat profesionale. Çdo vit mbeten të paplotësuara nga 15 deri në 20 mijë vende për trajnim.

Qeveria gjermane njoftoi së fundmi një ndryshim në ligjin për emigracionin, i cili do të lejonte imigrimin e të rinjve që janë gati të studiojnë për një nga profesionet që janë në mungesë.

Qeveria Social-Demokrate-Gjelbër-Liberale po përgatit gjithashtu një ndryshim në ligjin për azilin, i cili do t’u lejojë të rinjve të cilëve u është refuzuar kërkesa për azil ose janë në proces pritjeje për një përgjigje, të qëndrojnë në Gjermani në rast të trajnimit të suksesshëm.

Opozita Demokristiane e kundërshton ashpër këtë ide, pasi që mendon se kjo do të rriste motivimin për emigracionin ilegal.