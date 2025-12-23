Institucionet parashkollore në Prishtinë në pushim për disa ditë
Institucionet parashkollore publike në Prishtinë do të jenë në pushim nga data 31 dhjetor 2025 deri më 7 janar 2026.
Vendimi është marrë nga kryetari i Prishtinës, Përparim Rama, i cili ka aprovuar kërkesën për ndërprerjen e përkohshme të punës në këto institucione.
Sipas njoftimit zyrtar, pushimi do të shfrytëzohet për realizimin e punëve të rëndësishme teknike dhe higjieno-sanitare, përfshirë dezinfektimin dhe deratizimin, procese që nuk mund të kryhen gjatë pranisë së fëmijëve dhe stafit.
“Qëllimi i këtij pushimi është garantimi i sigurisë dhe ruajtja e shëndetit të fëmijëve dhe personelit arsimor”, thuhet në njoftim. /Lajmi.net/