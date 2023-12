Instagram ua mundëson heqjen e ndjekësve të padëshiruar

Meta po nxjerr një sërë mjetesh të reja në Instagram që u japin përdoruesve më shumë kontroll mbi sasinë e përmbajtjeve të padëshiruara dhe robotëve që do të shohin në burimet e tyre.

Njerëzve do t’u thuhet gjithashtu nëse diçka që ata postuan është në përputhje me udhëzimet e komunitetit.

Mjetet e reja do të prezantohen gradualisht në javët në vijim. Instagram ka zhvilluar dhe përmirësuar sistemin e tij të automatizuar të zbulimit që kontrollon për postimet e padëshiruara nëpër komente, etiketime, pamje të ndryshme dhe ndjekës të ndryshëm.

Sistemet e moderimit do të raportojnë ndjekësit e rremë dhe përmbajtjen e mbushur me poste që nuk iu përputhen politikave dhe do tu japin përdoruesve mundësinë për t’i fshirë ato artikuj të shumtë për të kursyer kohën e përdoruesve.

Çdo llogari e dyshuar e postimeve të padëshiruara do të filtrohet në një “kuti” hyrëse të veçantë për ta shqyrtuar, dhe nëse një llogari përputhet me poilitikat, mund ta miratoni me një kërkesë dhe ato do të shtohen në listën tuaj të postimeve.

Përndryshe, të gjitha llogaritë do të hiqen automatikisht pas 30 ditësh.

Postimet nga profilet që etiketohen si të padëshiruara nuk do të shfaqen në llogaritë e krijuesve të përmbajtjes nëse nuk miratohen.

Një mbajtës llogarie mund të shikojë, fshijë ose të miratojë çdo kërkesë për etiketim të shënuar nga sistemi.

Instagram do të dërgojë gjithashtu njoftime brenda aplikacionit nëse zbulon postime që shkelin politikat e tij të përmbajtjes.

Kjo pason përditësimin më të fundit të Instagram-it që tregon kur postimet bllokohen të shfaqen në faqen e Eksplore, gjë që duhet t’i ndalojë mbajtësit e llogarive të përsërisin ato gabime.

Megjithatë, për Stories, Instagram tha se është ende duke eksperimentuar me fshehjen e pamjeve nga llogaritë që platforma i konsideron si të padëshiruara.

Në përditësimin e ardhshëm, Instagram tha se do të fillojë të redaktojë spam-et e dyshuara përmes mjetit të avancuar të filtrimit të komenteve.

Çështja e ngacmimeve dhe spamit ka qenë prej kohësh një pikë kryesore për Instagram.

Megjithatë, kompania duhet të vendosë një ekuilibër midis kontrollit të përmbajtjes së papërshtatshme dhe lejimit të shkëmbimit të lirë të ideve në platformën e saj.

Kohët e fundit, Instagram është përballur me shqyrtimin e supozuar se ka censuruar përmbajtjen pro-palestineze në mes të luftës së vazhdueshme në Gaza.