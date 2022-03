Instagram me opsione të reja sigurie për mbrojtjen e fëmijëve

Prindërit, rregullatorët dhe ligjvënësit kanë kërkuar prej kohësh një rritje të numrit të adoleshentëve në Instagram ku një profil mund të krijohet nga kushdo mbi moshën 13 vjeç.

Meta tani ka prezantuar Family Center, një qendër e centralizuar e mjeteve të sigurisë që prindërit mund të përdorin për të kontrolluar atë që fëmijët e tyre mund të shohin në Instagram, por edhe në platforma të tjera në pronësi të kompanisë në fjalë.

Mjetet e reja të monitorimit u ofrojnë prindërve dhe kujdestarëve transparencë dhe njohuri kryesore për zakonet e përdoruesve të rinj të Instagramit. Mjetet do t’i ndihmojnë prindërit të mbajnë shënim se sa kohë shpenzon një fëmijë duke përdorur aplikacionin, ata do të informohen për profilet që fëmijët kanë ndjekur së fundmi dhe ata që kanë ndjekur fëmijët dhe do të marrin njoftime për çdo profil që shfaqin fëmijët.

Mjetet janë tashmë të disponueshme në Instagram për përdoruesit amerikanë dhe do të jenë të disponueshme për përdoruesit në mbarë botën në muajt e ardhshëm.

Meta i cilëson mjetet e reja si “hapi i parë në një rrugëtim të gjatë”, por nuk shpjegohet pse u desh kaq shumë për të hedhur hapat e parë në mbrojtjen e adoleshentëve.

Aktualisht, përdoruesit e rinj të Instagramit duhet të aktivizojnë mjetet e sigurisë në profilet e tyre. Instagram planifikon të prezantojë opsione të reja kontrolli, duke përfshirë një mënyrë që prindërit të kufizojnë kohën e përdorimit të aplikacionit në orë specifike.

Instagram u përball me kritika të ashpra vitin e kaluar për mungesën e veçorive të krijuara për të mbrojtur fëmijët. /Telegrafi/