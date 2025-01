Instagram ka gati aplikacionin konkurrent të “TikTok”, çfarë është “Edits” dhe ku ndryshon nga platforma kineze?

Instagram njoftoi dje nisjen e një aplikacioni të ri për krijimin dhe ndarjen e videove të shkurtra, mes problemeve ligjore me të cilat përballet aplikacioni kinez TikTok në Shtetet e Bashkuara. “Sot ne po shpallim Edits, një aplikacion krejt i ri për të bërë video në telefonin tuaj”, tha CEO i Instagram, Adam Mosseri, në një video të postuar në platformë.

“Ka shumë gjëra që po ndodhin në botë tani, dhe pavarësisht se çfarë ndodh, ne mendojmë se është detyra jonë të ndërtojmë mjetet krijuese më tërheqëse për krijuesit e videove, jo vetëm për Instagram, por për platformat atje”, shtoi Mosseri. “Edits synon të bëjë pikërisht këtë.

Vetëm dje, hyri në fuqi një ligj që kërkon që kompania mëmë e TikTok, ByteDance me bazë në Kinë, të heqë dorë nga pronësia e aplikacionit në Shtetet e Bashkuara ose të përballet me një ndalim atje. Aplikacioni ndërpreu përkohësisht aksesin në platformë në Shtetet e Bashkuara pak para mesnatës të së shtunës.

TikTok më vonë rifilloi funksionimin në Shtetet e Bashkuara, pas njoftimit të presidentit të zgjedhur, Donald Trump, për “një urdhër ekzekutiv” sot, ditën e inaugurimit të tij, “për të zgjatur periudhën kohore përpara se ndalimet e ligjit të hyjnë në fuqi” dhe “të arrijnë një marrëveshje” që mbron sigurinë kombëtare.

“Unë po u bëj thirrje kompanive që të mos e lënë TikTok të dalë jashtë funksionit!” Trump shkroi në platformën e tij të mediave sociale Truth, duke siguruar se “nuk do të ketë përgjegjësi për kompanitë që ndihmuan që TikTok të mos errësohej” përpara urdhrit ekzekutiv. “Amerikanët meritojnë të shohin inaugurimin tonë emocional të hënën, si dhe ngjarje dhe biseda të tjera,” shtoi ai, duke iu referuar bazës së madhe të përdoruesve të platformës në SHBA. Trump gjithashtu tregoi një zgjidhje të mundshme: “Unë do të doja që Shtetet e Bashkuara të kishin 50 për qind të aksioneve të pronësisë në një sipërmarrje të përbashkët”. “Pa miratimin e SHBA-së, nuk ka TikTok,” theksoi ai.

Më parë, Trump, gjithashtu në “Truth”, publikoi një postim të shkurtër me apelin “Save TikTok!”, ndërsa dje presidenti i zgjedhur, në një intervistë për kanalin informativ “Nbc News”, parashikoi se “me shumë gjasa” do të jepte TikTok. një zgjatje 90-ditore e afatit të vendosur në ByteDance për shitjen tek një blerës jo-kinez, afat i caktuar për ditën e djeshme më 19 janar. Parashikohet mundësia e shtyrjes në ligjin e miratuar vitin e kaluar nga Kongresi me një konsensus të gjerë. Presidenti në largim, Joe Biden , ia la vendimin pasuesit të tij.

Të shtunën mbrëma, më pak se dy orë para hyrjes në fuqi të ndalimit, TikTok doli jashtë linje në Shtetet e Bashkuara.

Përdoruesve që tentonin të përdornin aplikacionin iu paraqit mesazhi i mëposhtëm: “Na falni, TikTok aktualisht nuk është i disponueshëm. Ekziston një ligj në Shtetet e Bashkuara që ndalon TikTok. Fatkeqësisht, kjo do të thotë që nuk mund të përdorni TikTok në këtë moment. Jemi me fat që Presidenti Trump ka treguar se do të punojë me ne për të gjetur një zgjidhje për të rikthyer TikTok sapo të marrë detyrën. Qëndroni të sintonizuar.”

Më 17 janar, Gjykata e Lartë e SHBA-së mbështeti një ligj të miratuar nga Kongresi për të detyruar ByteDance të largohej nga TikTok ose të përballet me një ndalim mbarëkombëtar. Gjyqtarët morën anën e shqetësimeve të shprehura nga Kongresi dhe Shtëpia e Bardhë, duke përmendur rreziqet e sigurisë kombëtare që lidhen me kontrollin e platformës nga Kina. TikTok njoftoi se do të pushonte operacionet nëse nuk sigurohej “qartësi e mëtejshme” nga administrata Biden dhe Departamenti i Drejtësisë. Në një mesazh të postuar në platformën X, kompania shkroi se “Deklaratat e Shtëpisë së Bardhë dhe të Departamentit të Drejtësisë nuk kanë arritur të ofrojnë garancitë dhe qartësinë e nevojshme për ofruesit e shërbimeve që mbajnë TikTok në dispozicion për 170 milionë qytetarë amerikanë”.