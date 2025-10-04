Inspektorati sërish në Theth, shemben 35 objekte të tjera pa leje

04/10/2025 09:51

Inspektorati Kombëtar i Mbrojtjes së Territorit (IKMT) është rikthyer sërish në Theth, për shembjen e 35 objekteve të tjera pa leje.

Ky është aksioni i dytë i zhvilluar në këtë zonë, pas atij të muajit korrik, kur u prishën rreth 70 ndërtime të tjera.

Thethi, i shpallur park kombëtar dhe një ndër destinacionet kryesore turistike të

October 4, 2025

