Inspektorati Policor i Kosovës do të analizojë pamjet dhe rrethanat e arrestimit të Arsenijeviqit

Për këtë, zëdhënësi i Inspektoratit Policor të Kosovës (IPK), Arbër Beka, ka bërë të ditur se IPK deri më tani s’ka pranuar asnjë ankesë lidhur me këtë arrestim.

“IPK deri tani nuk ka pranuar ndonjë ankesë lidhur me këtë arrestim, sidoqoftë sipas detyrës zyrtare do ti analizojmë pamjet dhe rrethanat e rastit dhe do të veprojmë konform auotorizimeve ligjore të IPK-së”, ka thënë Beka për Lajmi.net.