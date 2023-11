Inspektorati i Tregut ia vë drynin 9 qendrave të masazhit, ushtronin veprimtari ilegale Inspektorati i Tregut në bashkëpunim me Policinë dhe ATK-në i ka mbyllur përkohësisht 9 qendra të masazhit. Kjo pasi ato ushtronin veprimtari në kundërshtim me ligjin, ka njoftuar Ministria e Tregtisë, transmeton lajmi.net. “Sot, gjatë orëve të mbrëmjes, Inspektoriati i Tregut, në kuadër të Ministrisë së Industrisë, Ndërmarrësisë dhe Tregtisë, në bashkëpunim me Policinë e…