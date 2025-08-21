“Insekte që sulmojnë…” – Remzie Osmani me thënien e Angelina Jolie i bën dikujt “diss”!
Këngëtarja e njohur Remzie Osmani vazhdon të jetë aktive, si në skenën muzikore ashtu edhe në rrjetet sociale.
Së fundmi, ajo ka ndarë me ndjekësit një postim krejt ndryshe nga ajo që jemi mësuar të shohim prej saj.
Bëhet fjalë për një thënie nga aktorja Angelina Jolie, të cilën Remzia e ka publikuar pa hezitim në profilin e saj “Kurrë nuk kam parë insekte të sulmojnë llambat e fikura. Ato gjithmonë shkojnë tek llambat e ndezura. Dhe nuk po flas për insekte.”
A është ky një mesazh për ndonjë koleg, mike apo dikë tjetër nga jeta publike? Kjo mbetet për t’u zbuluar.