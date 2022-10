Iniesta s’e mendon pensionimin: Do të vazhdoj edhe një vit te Vissel Kobe Andres Iniesta s’është duke menduar për pensionimin. Ikona e Spanjës dhe Barcelonës, Andres Iniesta ka folur lidhur me planet e tij për të ardhmen. Don Andres ka përsëritur dëshirën e tij për t’u kthyer te Barcelona, por sigurisht, jo në rolin e lojtarit. “Unë do të vazhdoj te Vissel Kobe edhe për në vit, pastaj…