Iniciativa “Kosova në NATO” e kongresistit amerikan, Mulliqi: Demokracinë e shijojmë falë ShBA-së
Kongresisti republikan që vjen nga Florida, Brian Mast, e ka ndërmarrë një nismë në mbështetje të Kosovës.
Mast, i cili është edhe invalid i luftës, ka paraqitur këto ditë për miratim një amendament në Kongresin amerikan, nga i cili i ka kërkuar SHBA-së që anëtarësimi i Kosovës në NATO të jetë prioritet i politikës së shtetit më të fuqishëm në botë.
Kjo temë mjaft me rëndësi për vendin, dhe sigurinë në Ballkanin Perëndimor u diskutua sot edhe në emisionin Info Magazine në Klan Kosova, me politikanin nga Kosova që vepron në Texas, Gino Mulliqi.
Mulliqi deklaroi se polikanët në Kosovë duhet të kujtojnë se “sot demokracinë e shijojmë falë Shteteve të Bashkuara të Amerikës”.
“Duhet të jemi në një hap dhe të punojmë me Shtetet e Bashkuara të Amerikës, të gjendjes së situatës dhe gjendjes së rrugës për të marrë dritën e gjelbër nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës”, deklaroi ai në Klan Kosova.