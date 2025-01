​Inflacioni shënon rënie në Gjermani

Inflacioni në Gjermani është dobësuar në janar, me një rritje shumë më të butë të çmimeve të ushqimeve, treguan sot llogaritjet paraprake të zyrës statistikore.

Në janar, çmimet ishin 2.3 për qind më të larta se në të njëjtin muaj të vitit të kaluar, sipas Destatis.

Në dhjetor, ato u rritën me 2.6 për qind. Krahasimi mujor tregon një rënie të vazhdueshme të çmimeve në janar, me 0.2 për qind. Pa përfshirë ushqimin dhe energjinë, norma vjetore e inflacionit ishte 2.9 për qind në muajin e parë të 2025 dhe ishte 0.4 pikë përqindje më e ulët se në muajin dhjetor.

Ritmi më i ngadaltë i rritjes së çmimeve në janar reflekton kryesisht rritjen dukshëm më të butë të çmimeve të ushqimeve, me vetëm 0.8 për qind krahasuar me fillimin e vitit të kaluar. Në dhjetor, ishte 2.0 për qind më i shtrenjtë. Çmimet e mallrave të tjera u rritën lehtë, me 0.9 për qind.

Në fund të vitit të kaluar, çmimet e asaj kategorie produktesh ishin rritur 1.4 për qind Në fillim të vitit të ri, çmimet e shërbimeve u rritën katër për qind, afërsisht njësoj si në dhjetor. Nga ana tjetër, energjia është bërë më e lirë në janar 1.6 për qind.

Sipas indeksit të harmonizuar të çmimeve të konsumit, i cili mundëson krahasimin mes vendeve të BE-së, çmimet në ekonominë më të madhe evropiane në janar ishin 2.8 për qind më të larta se në fillim të vitit të kaluar, si dhe në dhjetor. Në bazë mujore janë ulur 0.2 për qind, pasi në muajin dhjetor janë rritur 0.7 për qind.