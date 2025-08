Inflacioni në Kosovë 4.3% – qytetarët ankohen për çmime të papërballueshme

Fatura e blerjeve vazhdon të mbetet e rëndë për xhepin e shumë qytetarëve.

Këta të fundit thonë që kanë vërejtur së fundi ngritje të çmimit të disa produkteve bazike.

Madje njëri nga ta e përshkruan gjendjen si alarmante.

“Ma shtrejt s’di ku ka me shku pa te ardhura me social a jetohet qe unë me një social jetoj, qy ku e kom letren kesh tu i bo hesap 3 artikuj i mora 6.10cent kjo është me të lon mend as s’ka rrogë gjinja po hekin fukarallak qe ma fort bile për të smut si çifti jem katastrof prej katasrofë krejt sheqeri m’ka qorru te ardhura s’ki kerka. Anëtarët e familjes lypin me honger me pi këtu ma katastrofë edhe krejt sherrin me ja u pa qetyne udheheqësive”, ka thënë një qytetar.

Të njëjtin mendim për çmimet e ndan edhe një pensionist, i cili thotë se kostoja e produkteve po ia rëndon jetesën

“Tonat jon rrit kapak. Per neve çka jena penzionera katastrofë”, Shala .

Ankesa qytetarët kanë edhe për çmimet e pemëve dhe perimeve në tregje.

“Shtrejt jonë bo s’po kem qa me bo po duhet me i marr.Ku mu anku 200 euro e kom pensionin qe dy vjet se kanë rrit”, është shprehur qytetari tjetër.

Megjithatë pati nga ata që nuk i panë shumë të larta këto çmime.

“Mu ma merr mendja që çmimet jonë shumë reale njerëzia munen me thonë gjithçka por nuk ma merr mendja që jonë shumë të larta por sipas standardit tonë edhe çmimet janë shumë reale’, ka thënë edhe një qytetarë.

Edhe një shitës në treg, thotë se çmimet këtë vit janë më të lira, të paktën për produktet bazike.

“Me krahasu me vitin e kalum këtë vit janë më lirë me boston me patate me qepë me gjitha amo ankesa ka te konsumatorët si çdo herë po çmimet jo qe pe thom si tregtar po jonë më të lira e marketet ushqimore normal që jonë më shtrejtë te pemët e perimet muj me thonë me plotë gojen që jo vinë edhe konsumatorët e i shohin edhe vetë”, ka thënë Beqir Avdiu, shitës në treg.

Ndërkaq, përfaqësuesi i Shoqatës së Konsumatorëve kritikon institucionet për mungesë mbështetje.

“Nuk ka ndihmë të shtetit se ne injorohemi shtetin nëpërmjet institutcioneve të saj qeverisë dhe parlamentit nuk e njef qytetarin konsumatorë dhe që është më e keqja lidhur me këtë nuk ja njef as të drejtat themelorë të njeriut si njeri qytetar konsumator ne njëhere ishim edhe taksa pagues si te tillë ne e financojmë shtetin ne i financojmë edhe partitë politike dhe po shihet se cfarë po beher dhe mbi ata qe nuk na njofin po vin edhe deshmi tjera qe mund te na zhvasin nga buxheti dhe te mos japin llogari’, ka thënë Kaqaniku.

Sipas Agjencisë së Statistikave të Kosovës, inflacioni për muajin e gjashtë ka qenë 4.3 për qind./teve1.