​Mjekët të lodhur nga COVID-19: Edhe ne jemi fëmijë e nëna të dikujt

“Kujdestari me COVID, është ora 06:30 e mëngjesit dhe pas 11 orë e gjysmë punë aktive, na doli pak kohë me u ul por të lodhur e të dërrmuar, ankesa pa ndal, paciente të keqësuar, 3 exitusa (të vdekur), punë shumë, staf pak dhe kushte aspak te favorshme për punë, por DUHET me ia dal 🤷‍♀️ . MBANI MASKAT, MBANI DISTANCEN, edhe ne jemi fëmijë e nëna të dikujt”, ka shkruar ajo në Facebook. /Lajmi.net/