Infantino takohet edhe me kryeministrin Albin Kurti Gianni Infantino është takuar edhe me kryeministrin Kosovës, Albin Kurti. Së bashku me të ishte edhe kryetari i FFK-së, Agim Ademi dhe Armand Duka., transmeton lajmi.net. I pari i shtëpisë më të madhe të futbollit do të diskutojë me të gjithë mikpritësit për mënyrat e përmirësimit të futbollit në Kosovës. Pos Osmanit e Kurtit, ai…