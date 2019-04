Indeksi i shëndetit 2019, Shqipëria renditet më keq në Evropë

Shqipëria u rendit në vendin e 82 nga 84 qytetet që janë marrë në shqyrtim në Evropë për sa i përket Indeksit të Shëndetit.

Për vitin 2019, Tirana ka shënuar 46.5 pikë nga 100 në indeksin e shëndetit të publikuar nga portali më i madh i të dhënave për cilësinë dhe kostot e jetesës, Numbeo. Në renditje Tirana ka lënë qytetin Galway në Irlandë dhe Kharkin në Ukrainë.

Tirana pozicionohet më keq se kryeqytetet e tjera të rajonit. Pas Tiranës në vendin 76 renditet Sarajeva, e cila ka shënuar 51.6 pikë, e ndjekur nga Beogradi në vendin e 69 me 54 pikë, ndërsa Shkupi renditet në vendin e 61 me 58.9 pikë nga 100, raporton “Monitor”.

Të dhënat e mbledhura në vitin 2017 tregojnë se Shqipëria ka shënuar 52.7 pikë nga 100 që janë në total.

Në krahasim me vendet e rajonit edhe në 2017-ën Shqipëria është e pozicionuar më keq. Beogradi renditet në vendin 76 me me 55.8 pikë, e ndjekur Sarajeva në vendin e 62 me 63 pikë dhe nga Shkupi në vendin e 59 me 63.2 pikë.