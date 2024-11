Incidenti në Ibër Lepenc, KOSTT njofton se furnizimi me energji elektrike është i sigurt dhe pa ndërprerje Në Zubin Potok ka ndodhur një shpërthim i cili ka dëmtuar kanalet e rrjetit të ujësjellësit të Ibër Lepencit. Në lidhje me këtë ka reaguar KOSTT-i, i cili ka njoftuar se incidenti i raportuar së fundmi në kanalet e ujitjes në Ibër Lepenc në Zubin Potok nuk ka asnjë ndërlidhje me ndërprerjet e energjisë që…