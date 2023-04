Incidenti mes Robertson dhe gjyqtarit do të hetohet Organi i arbitrimit PGMOL do të hetojë rastin e ndeshjes Liverpool-Arsenal ku Andy Robertson u duk se ishte goditur me bërryl në mjekër nga ndihmësi i arbitrit kryesor Constantine Hatzidakis. Robertson iu afrua gjyqtari duke qenë zemëruar në fund të pjesës së parë kundër Arsenalit dhe u duk se e shtyu atë ndërsa Hatzidakis ngriti…