Incidente para ndeshjes Roma – Feyenoord, tifozeritë “qërojnë hesapet” e pazgjidhura nga finalja në Tiranë  

Janë shënuar incidentet e para në prag të ndeshjes së kthimit të çerekfinaleve në Ligën e Evropës mes Romës dhe Feyenoordit.

Një natë para kësaj sfide, në kryeqytetin italian dy tifozeritë janë përplasur me njëri-tjetrin rrugëve të Romës, njoftojnë mediat italiane, transmeton lajmi.net.

Në disa raste, pjesëtarët e policisë italiane kanë qenë ata që e kanë parandaluar një përshkallëzim të situatës.



Faqja “Hooligans.cz” ka publikuar disa pamje të konfrontimit të dy tifozerive rrugëve të kryeqendrës së Italisë.

Ndeshja e parë është mbyllur 1:0 për Feyenoordin, ndërsa sonte nga ora 21:00 në stadiumin “Olimpico” zhvillohet ndeshja e kthimit.

20.04.2023, Roma🇮🇹 attacked Feyenoord🇳🇱 ultras Roma during the night. Dutch hunting is everywhere https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/ZOobNwlpJ8



Tifozët e Romës dhe Feyenoordit kanë ende kujtimet e freskëta nga disa përplasje që kanë pasur rreth një vit më parë në finalen e Ligës së Konferecës në Tiranë./Lajmi.net/

20.04.2023, Roma🇮🇹 looking for Fayenoord🇳🇱 in Shamrock Pub, but Feyenoord remain hidden in the pub and police block Roma. https://t.co/Fjy3xrlEmQ pic.twitter.com/z3RJxTaADH

