Incident në Ligën e Evropës: Portieri i Sevillas goditet në kokë nga tifozët e Fenerbahces

Një incident është shënuar në ndeshjen e Ligës së Evropës mes Sevillas dhe Fenerbahces, ku portieri Marko Dmitroviq është goditur me një gjësend në kokë.

Portieri i Sevillas pas goditjes u shtri në tokë, ndërsa stafi mjekësor vrapoi për t’i dhënë ndihmë, shkruan lajmi.net.

Futbollistët e Fenerbahces tentuan nga fusha të qetësonin situatën në tribuna me tifozët që ishin të frustruar me portierin serb.

Fenerbahce fans threw lighters at Sevilla’s Marko Dmitroviq.

