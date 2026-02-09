Incident me armë zjarri në Prishtinë, nuk ka të lënduar
Lajme
Një gjuajtje me armë zjarri ka ndodhur rreth orës 14:00 në rrugën “Tahir Zajmi” në Prishtinë.
Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.
Ai njoftoi se nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar.
Policia ka dalë menjëherë në vendngjarje dhe po kryen hetimet për të sqaruar rrethanat.