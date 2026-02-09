Incident me armë zjarri në Prishtinë, nuk ka të lënduar

Një gjuajtje me armë zjarri ka ndodhur rreth orës 14:00 në rrugën “Tahir Zajmi” në Prishtinë. Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana. Ai njoftoi se nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar. Policia ka dalë menjëherë në vendngjarje dhe po kryen hetimet për të…

Lajme

09/02/2026 17:46

Një gjuajtje me armë zjarri ka ndodhur rreth orës 14:00 në rrugën “Tahir Zajmi” në Prishtinë.

Rastin për lajmi.net, e ka konfirmuar zëdhënësi i Policisë për rajonin e Prishtinës, Enis Pllana.

Ai njoftoi se nga ky incident nuk raportohet për persona të lënduar.

Policia ka dalë menjëherë në vendngjarje dhe po kryen hetimet për të sqaruar rrethanat.

Artikuj të ngjashëm

February 9, 2026

Zyrtarizohet rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit

Lajme të fundit

Zyrtarizohet rezultati i zgjedhjeve të 28 dhjetorit

Spiropali: Me shqetësim të madh po ndjekim zhvillimet...

Rama niset në Bruksel, takim me Presidentin e Këshillit Europian

Aksident trafiku mes dy veturave në Dollc të Klinës