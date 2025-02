Incident i rëndë afër qendrës së votimit në Pozheran të Vitisë, policia shtrin në tokë dhe arreston 2 persona Në Pozheran raportohet se dy persona janë arrestuar nga policia në mesditë. Plus Tv ka siguruar pamje se si policia shtrin në tokë dhe arreston të dyshuarit. Thuhet se rasti ka ndodhur afer qendrës së votimit. Plus Tv ka kontaktuar zëdhënësin e policisë në Gjilan në lidhje me këtë rast dhe është në pritje të…