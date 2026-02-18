Inaugurimi i Bordit të Paqes, Osmani mbërrin në Washington
Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani, ka mbërritur në Washington D.C., për të marrë pjesë në inaugurimin e Bordit të Paqes, të themeluar nga presidenti i Shteteve të Bashkuara të Amerikës Donald Trump. Njoftmin Osmani e bëri përmes platformës X. “Me ftesë të Donald Trump, kemi mbërritur në Washington, D.C. për takimin inaugurues të Bordit të…
At the invitation of @POTUS @realDonaldTrump, we have arrived in Washington, D.C. for the inaugural meeting of the Board of Peace, representing the Republic of Kosovo as a Founding Member State.
