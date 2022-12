​Imzot Paglia në takim me Osmanin: Kosova vazhdon të mbetet shumë e rëndësishme Presidentja e Kosovës, Vjosa Osmani priti të mërkurën në takim ish-udhëheqësin e komunitetit “Shën Eugjidio”, që aktualisht është udhëheqës i Akademisë Papnore për Jetën, njëherësh kancelar i Institutit Papnor Gjon Pali II, imzot Vincenzo Paglia, dhe ish-zëvendësministrin e Jashtëm Italian, Mario Giro, me të cilët bisedoi për raportet e Kosovës me Selinë e Shenjtë dhe…