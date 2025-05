Imeri vlerëson se LVV-ja po përpiqet ta bindë PDK-në që të hyjë në qeveri

Politologu, Dorajet Imeri ka vlerësuar se Lëvizja Vetëvendosje është duke u munduar ta bindë PDK-në për të hyrë në bashkëqeverisje.

Madje, ai ka vlerësuar se krejt zvarritjet në procesin e konstituimit të Kuvendit, ku LVV në disa seanca ka propozuar edhe votim të fshehtë për zgjedhjen e kryeparlamentarit po bëhen që të blejë kohë dhe të arrijë një marrëveshje me PDK-së, pasi sipas tij mundësi tjera për bashkëqeverisje nuk ka.

“Krejt kjo sagë është që të bind në një formë apo tjetër dikë nga opozita që të bashkëveprojë me ta për formimin e qeverisë. Kjo çka po ndodh tash është me bind PDK-në me hy ne qeveri, LDK-në s’ka arrit dhe nuk ka mbet asnjë opsion tjetër, ka mbet një koalicion i madh i cili do të përbënte bashkë me minoritetet për të zgjedhur edhe presidentin”, ka thënë ai në Tëvë1.

Të martën do të mbahet edhe një seancë për konstituimin e Kuvendit e që do të jetë tentimi i 15-të.

Presidentja, Vjosa Osmani ka ftuar për një takim partitë politike për diskutuar për gjetjen e një zgjidhje për dalje nga kriza.

Takimi është ftuar që të mbahet më 15 maj.