​Imamoglu nga burgu: Kombi do t’i jep qeverisë një shuplakë të paharrueshme Mesazhin e tij të parë nga burgjet Silivri e dërgoi kryetari i burgosur i Stambollit Ekrem Imamoglu, duke iu referuar pjesëmarrjes së lartë në votat e brendshme partiake në Partinë Popullore Republikane (CHP) për të marrë nominimin për zgjedhjet presidenciale në vend 2028. “Këto votime do të ngrihen dhe kombi do t’i japë kësaj qeverie…