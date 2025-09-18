Iliriana me urim plot dashuri për Adrin

Këngëtarja e njohur Iliriana Sadriu ka ndarë me ndjekësit e saj disa momente të veçanta nga pushimet me partnerin e saj, Adri Rogaçi, duke i bërë edhe një urim të ndjerë për ditëlindje. Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Iliriana e ka shoqëruar urimin me fjalë dashurie: “Urime Ditlindjen Kadria jem ❤️ Tedu sot, neser,…

18/09/2025 16:57

Këngëtarja e njohur Iliriana Sadriu ka ndarë me ndjekësit e saj disa momente të veçanta nga pushimet me partnerin e saj, Adri Rogaçi, duke i bërë edhe një urim të ndjerë për ditëlindje.

Nëpërmjet një postimi në rrjetet sociale, Iliriana e ka shoqëruar urimin me fjalë dashurie:

“Urime Ditlindjen Kadria jem ❤️ Tedu sot, neser, masneser e gjithmonë .”

Në fotografitë e publikuara, çifti shihet duke shijuar pushime në natyrë, të buzëqeshur dhe të përqafuar në ambiente relaksuese, duke reflektuar qartazi lidhjen e tyre të ngushtë.

Postimi i Ilirianës ka marrë vëmendje të madhe nga ndjekësit, të cilët kanë reaguar me komente pozitive, urime dhe përgëzime për çiftin.

