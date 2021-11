Këto debate kanë ndikuar në gjendjen emocionale të Ilirit ku e kanë prekur atë, shkruan lajmi.net.

Ai përsëri ka diskutuar me Monikën rreth debatit të tij me Fifin, për karrierën e tij. Sipas tij fjalët e Fifit nuk i pranon as si shaka.

Përveq Fifit, Iliri brenda shtëpisë debate të forta ka pasur edhe me Einxhelin dhe Donaldin./Lajmi.net/