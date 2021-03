Ilira rikthehet me këngë të re.

Një emër që po depërton me hapa të suksesshëm në arenën ndërkombëtare është edhe ai i Ilira Gashit, shkruan lajmi.net.

Këngëtarja ka publikuar projektin e saj të ri me titull “Anytime”, të cilin e solli në bashkëpunim me Phil The Beat.

Kësaj kënge, ata ia shoqëruan edhe videoklipin, në të cilin këngëtarja shqiptare vjen atraktive dhe në disa skena edhe provokuese.

View this post on Instagram A post shared by 𝐈𝐋𝐈𝐑𝐀 (@iliramusic)

Më poshtë mund ta dëgjoni projektin e ri muzikor nga Ilira Gashi. /Lajmi.net/