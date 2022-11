Ilir Shaqiri vjen me këngën “Elbasan i bukur” Këngëtari i njohur shqiptar, Ilir Shaqiri sot ka publikuar këngën e re. “Elbasan i bukur”, mban titullin projekti i ri muzikor i artistit, e cila është dedikim për shkollën ‘Normale të Elbasanit”, shkruan lajmi.net. Lajmin e bëri të ditur vet artisti me anë të një postimi në “Facebook”. “Njëqindetrembëdhjetë vjet më parë, me 1 dhjetor…