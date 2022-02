Ai për pak çaste pati fatin të dëgjojë zërin e bashkëshortes së tij italiane, Emanuela Morini, e cila i ka thënë disa fjalë në shqip.

Megjithëse ajo nuk e posedon gjuhën shqipe, Emanuela ka arritur që me përpikmëri të thotë disa fjalë të bukura shqip për burrin e saj. Ajo ia dha mbështetjen e pafundme Ilirit, derisa pranoi se do të shkonte me të të jetonte në Tiranë.

E njëjta më pas është gjendur në oborr, ku ka takuar dhe befasuar nga afër balerinin shqiptar.