Ilir Murtezaj ia dorëzon postin e drejtorit të ATK-së Mentor Hysenit
Në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) sot është mbajtur ceremonia zyrtare e pranim–dorëzimit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm. Pas përfundimit të mandatit të tij, Ilir Murtezaj ia dorëzoi drejtimin e institucionit Mentor Hysenit, i cili u përzgjodh pas një procedure rekrutimi të rregullt dhe në përputhje me kriteret ligjore. Në këtë ceremoni mori pjesë…
Lajme
Në Administratën Tatimore të Kosovës (ATK) sot është mbajtur ceremonia zyrtare e pranim–dorëzimit të detyrës së Drejtorit të Përgjithshëm. Pas përfundimit të mandatit të tij, Ilir Murtezaj ia dorëzoi drejtimin e institucionit Mentor Hysenit, i cili u përzgjodh pas një procedure rekrutimi të rregullt dhe në përputhje me kriteret ligjore.
Në këtë ceremoni mori pjesë edhe Ministri i Financave, Punës dhe Transfereve, Hekuran Murati, i cili falënderoi Murtezajn për punën dhe rezultatet gjatë mandatit, duke vlerësuar kontributin e tij në rritjen e të hyrave buxhetore dhe përmirësimin e shërbimeve tatimore. Murati po ashtu uroi Hysenin për detyrën e re, duke i ofruar mbështetje për të avancuar reformat dhe për të forcuar transparencën në sistemin tatimor.
Murtezaj falënderoi stafin e ATK-së për bashkëpunimin dhe përkushtimin gjatë viteve të tij në detyrë, ndërsa i uroi suksese pasardhësit të tij në realizimin e objektivave strategjike të institucionit.
Nga ana tjetër, Hyseni shprehu mirënjohje për besimin e dhënë, duke u zotuar për ushtrim të detyrës me profesionalizëm, integritet dhe dinjitet. Ai theksoi se prioritet do të jenë ngritja e transparencës, përmirësimi i efikasitetit dhe ofrimi i shërbimeve cilësore për tatimpaguesit.