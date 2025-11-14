Ilir Meta mbetet në burg – rrëzohet ankesa e tij nga Apeli
Apeli i Posaçëm ka rrëzuar sot ankimimin e ish-presidentit Ilir Meta, i cili kërkonte shfuqizimin e masës së sigurisë “arrest në burg” vendosur më herët nga Shkalla e Parë.
Gjatë seancës, gjyqtarja Saida Dollani bëri të ditur se kolegu i saj, gjyqtari Florian Kalaja, kishte hedhur poshtë kërkesën e avokatit të Metës për përjashtimin e saj nga çështja dhe e kishte gjobitur avokatin me 10 mijë lekë për kërkesë abuzive, raporton A2 CNN, transmeton lajmi.net.
Në njoftimin zyrtar thuhet:
“Gjykata e Posaçme e Apelit për Korrupsionin dhe Krimin e Organizuar, me trup gjykues monokratik të përbërë nga gjyqtarja Saida Dollani, më datë 14.11.2025 shpalli vendimin për çështjen penale nr. 256 akti, datë 04.11.2025, mbi ankimin e të pandehurit I.M., me objekt: ‘Ankim kundër vendimit Nr. 672, datë 22.10.2025 të Gjykatës së Posaçme të Shkallës së Parë, për shuarjen e masës së sigurimit personal “arrest në burg”’. Gjykata vendosi miratimin e vendimit nr. 672, datë 22.10.2025.”
Vendimi u shpall në Tiranë më 14 nëntor 2025./lajmi.net/