Ilir Meta mbetet në burg: Gjykata rrëzon kërkesën për lirimin nga paraburgimi Presidenti i Partisë së Lirisë, Ilir Meta, do të vazhdojë të jetë në paraburgim, pasi Gjykata e Posaçme refuzoi kërkesën për ndryshimin e masës së sigurisë. Kjo kërkesë, e paraqitur javën e kaluar nga avokati i tij, argumentohej me mungesën e raportimeve periodike 2-mujore nga SPAK gjatë tetë muajve të fundit, si dhe me faktin…