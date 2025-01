Ilir Meta “del” nesër nga qelia, do të pyetet nga SPAK Ish-Presidenti i Shqipërisë Ilir Meta do të dalë nesër për disa orë nga qelia për t’u marrë në pyetje në ambientet e Prokurorisë së Posaçme. Meta do të paraqitet në SPAK në orën 10:00 dhe do të pyetet në cilësinë e personit ndaj të cilit zhvillohen hetime. Ish-presidenti u arrestua në 21 tetor të 2024…