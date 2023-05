Ilir Latifi rikthehet në “kafaz”, realizohen matjet zyrtare para duelit UFC Vegas 224 e rikthen në kafaz Ilir Latifin që do të përballet me Rodrigo Nascimento në kategorinë e peshave të rënda. Latifi i cili ka bërë vetëm dy lufta në dy vitete e fundit do të rikthehet në “kafaz” këtë të shtunë, shkruan Lajmi.net Në matjet zyrtare, Latifi peshoi në 113 kilogramë, ndërsa Nascimento…