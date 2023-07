Ilir Ferati zgjidhet kryetar i LDK-së në Istog

Ilir Ferati nga sot do të jetë në krye të degës së Lidhjes Demokratike të Kosovës në Istog.

Kështu ka bërë të ditur vetë kryetari i këtij subjekti, Lumir Abdixhiku.

Po ashtu Abdixhiku ka bërë të ditur se 50% e delegatëve të zgjedhur janë gra.

Postimi i plotë i Abdixhikut:

Plot 1652 pjesëmarrës në zgjedhjet e Istogut. Ilir F. Ferati, u zgjodh kryetar.

50% e delegatëve të zgjedhur janë gra. Edhe një degë tjetër që arrinë barazinë. Shembull e model ky ekip i Ilirit. Standardi i ri i vënë në LDK këtë herë është nivel i ri i politikëbërjes në vend.

Por mbi të gjitha, pjesëmarrja masive e anëtarësisë si manifestim i demokracisë, është motivim për të gjithë. Zgjimi i anëtarësisë na vjen si reflektim mbi domosdoshmërinë e veprimit tonë.

20,406 është numri i pjesëmarrësve në zgjedhjet e zhvilluara në 14 degë deri më tani. Dhe jemi tek në gjysmën e procesit zgjedhor në parti. Mobilizim i jashtëzakonshëm. Demokraci në plot kuptimin e fjalës – me anëtarë të regjistruar, aktiv e të shpërndarë në çdo anë.

Me sot, me degën në Istog, mbyllëm dhe ciklin e parë të zgjedhjeve të brendshme. Me zgjedhjet e djeshme të Besnik Osmanit në Fushë Kosovë e doktor Bexhet Xheladinit në Dragash, LDK ka përfunduar proceset zgjedhore në gjysmën e degëve tashmë.

Vazhdojmë në gusht. Më të fortë, më të bashkuar, më të gatshëm. LDK përgjithmonë!/Lajmi.net./