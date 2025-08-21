Ilir Deda: Kur bashkohet një skenë politike rreth “tallava patriotizmit”, ndëshkimi do të jetë kolektiv
Njohësi i çështjeve politike, Ilir Deda, ka reaguar pas vendimit të KQZ-së për ta mos e certifikuar Listën Serbe.
Ai ka thënë se të gjitha partitë u bashkuan rreth “tallava patriotizmit”.
Postimi:
Kur bashkohet një skenë e tërë politike rreth tallava “patriotizmit”, ndëshkimi do të jetë kolektiv.
Shkurtëpamësia e vendimit të sotëm të KQZ rreth përjashtimit të subjektit më të madh politik të një bashkësie të tërë nacionale i bën të gjithë përgjegjës të njejtë për pozitën në të cilën do të jetë Kosova.
Nuk ekzistojnë parti politike terroriste, përveç nëse Kosova po e shpik një nocion të ri të “luftës kundër terrorizmit”.
Mungesa absolute e patriotizmit kushtetues e sjell edhe pyetjen – a ka kush e don këtë vend? Ama, pa tallava “patriotizëm”.