Ilir Daja para ndeshjes ndaj Ludogorets: Takimi nuk fillon 2 me 0 për ne, pra nesër nuk mbrohemi

Skuadra e Superligës së Kosovës, FC Ballkani nesër luan ndeshjen e kthimit ndaj Ludogorets në fazën kualifikim në UEFA Champions League.

Trajneri Ilir Daja u paraqit në konferencë për media në Bullgari, para ndeshjes së nesërme, shkruan Lajmi.net

“Kemi respektuar maksimalisht kundërshtarin. Ata bëjnë një futboll fantastik në sensin taktik. Prandaj edhe e kemi analizuar mirë. Nesër s’do mbrohemi, edhe pse kemi fituar 2 me 0. Pra ndeshja për ne nuk fillon 2 me 0. Nesër Ludogorets do ta fillojë ndeshjen me minus 2 gola dhe ata do të fillojnë lojën në mënyrë më agresive”, tha Daja gjatë konferencës për media

Kujtojmë që skuadra kosovare gjatë ndeshjes së parë arriti fitore 2 me 0 në stadiumin “Fadil Vokrri” në Prishtinë./Lajmi.net/