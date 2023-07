Ilir Daja i lumtur me paraqitjen e djemoshave: Kemi edhe 90 minuta lojë, ishim përfekt Skaudra kosovare, Ballkani ka shënuar fitore në ndeshjen e parë të raundit të dytë në UEFA Conference League. Ekipi i Ilir Dajës shënoi fitore 3 me 0 ndaj Larne, që vjen nga Irlanda e Veriut. Pas ndeshjes Ilir Daja u shpreh tejet i lumtur me paraqitjen e lojtarëve të tij edhe pse nuk kishin shumë…