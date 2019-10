Ilaçi kancerogjen Ranitidina vazhdon të shitet në Kosovë, AKKPM po i analizon rreziqet

Derisa shtetet e rajonit kanë vendosur ta tërheqin këtë ilaç nga tregu, në Kosovë ky ilaç po vazhdon të shitet.

Lajmi.net ka kontaktuar edhe me Agjencinë Kosovare për Produkte dhe Pajisje Medicinal, të cilët në një përgjigje me shkrim kanë thënë se me kërkesë të Komisionit Evropian, EMA do të fillojë një shqyrtim të barnave Ranitidinë pasi testet treguan se disa nga këto produkte përmbajnë një papastërti të quajtur N- nitrozodimetilaminë (NDMA).

“NDMA klasifikohet si një kancerogjen i mundshëm human (substancë që mund të shkaktojë kancer) në bazë të studimeve në kafshë. Është e pranishme në disa ushqime dhe në furnizime me ujë, por nuk pritet të shkaktojë dëm kur gëlltitet në nivele shumë të ulëta”.

AKKPM thotë se EMA është duke vlerësuar të dhënat për të parë nëse pacientët që përdorin kanë ndonjë rrezik nga NDMA dhe do të sigurojë informacione rreth kësaj sa më shpejt që të jenë në dispozicion.

Sipas tyre ekzistojnë disa barna të tjera që përdoren për të njëjtat gjendje si Ranitidina dhe që mund të përdoren si alternativë.

“Në 2018, NDMA dhe komponime të ngjashme të njohura si nitrozamina u gjetën në një numër të barnave për presionin e gjakut të njohura si ‘sartane’, duke çuar në disa tërheqje dhe në një rishikim të UE-së, e cila përcaktoi kërkesa të reja të rrepta për prodhimin e këtyre barnave”, ka thënë AKKPM në një përgjigje për lajmi.net.

“EMA aktualisht është duke punuar në udhëzimin për të shmangur nitrozaminat në klasa të tjera të barnave. EMA do të vazhdojë të bashkëpunojë me autoritetet kombëtare, EDQM dhe partnerët ndërkombëtarë për të mbrojtur pacientët dhe për të siguruar që janë marrë masa efektive për të parandaluar që këto papastërti të jenë prezentë në barna”, kanë thënë në AKKPM.

Administrata Amerikane e Barnave dhe Agjensia Europiane e Barnave njoftuan se në barnat Ranitidinë apo me përmbajtje të këtij elementi, pas testeve laboratorike është gjetur lëndë kancerogjene.

Pas alarmit të dhënë nga Agjencia Evropiane e Barnave dhe Administrata Amerikane për Barna dhe Ushqime, Shqipëria dhe disa shtete në rajon kanë vendosur ta tërheqin këtë ilaç nga tregu, shkruan lajmi.net.

Shqyrtimi i barnave të ranitidinës filloi me 12 shtator 2019 me kërkesë të Komisionit Europian, në bazë të nenit 31 të Direktivës 2001/83 / EC.

Shqyrtimi do të bëhet nga Komisioni për Produkte Medicinale për Përdorim Human (CHMP), përgjegjës për pyetjet lidhur me barnat për përdorim human, i cili do të marrë një mendim. Mendimi i CHMP-së do t’i përcillet Komisionit Evropian, i cili do të nxjerrë një vendim ligjor përfundimtar detyrues, i zbatueshëm në të gjitha shtetet anëtare të UE-së.

Më poshtë mund të lexoni më shumë për barin Ranitidina:

Ranitidina i takon klasës së barnave të njohura si bllokues të H2 (histamine-2), të cilat funksionojnë duke bllokuar receptorët e histaminës në stomak dhe duke zvogëluar prodhimin e acidit në stomak.

Përdoret për të trajtuar dhe parandaluar gjendjet e shkaktuara nga acidi i tepërt në stomak siç janë djegësir e stomakut (urthi) dhe ulçerat e stomakut. Barnat që përmbajnë ranitidinë janë të autorizuara nga autoritetet kombëtare dhe janë në dispozicion si tableta dhe formulime të injektueshme. /Lajmi.net/